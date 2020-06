Piłkarze Maccabi Tel Awiw podejrzani o pedofilię

O zawieszeniu dwóch piłkarzy tej znanej izraelskiej drużyny poinformowano w sobotę 13 czerwca. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstwa polegającego na wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i według jej ustaleń dwaj gracze tego zespołu uprawiali seks z nieletnimi dziewczynkami, licealistkami poniżej 16 roku życia.

Zawodnicy twierdzą, że poznali je na imprezie organizowanej przez innego gracza. Wymienili numery telefonów, a później umówili się w domu zawodnika, gdzie doszło do zbliżenia.

Policja ustala częstotliwość takich kontaktów i to, czy w aferę nie są zamieszani inni piłkarze. Prawnicy zawodników twierdzą, że dziewczęta mówiły, że mają już ponad 17 lat.

Jedna z poszkodowanych zaprzeczyła temu i twierdzi, że nigdy nie kłamała na temat swojego wieku. „To oni kłamią. Nigdy nie mówiłyśmy, że mamy 18 lat. Nigdy nie byłyśmy też proszone o podanie naszego wieku” – mówiła w izraelskiej TV. „Piłkarze wiedzieli, że jesteśmy licealistkami” – dodała.

W Izraelu kara za przestępstwo seksualnego wykorzystywania nieletniego w wieku od 14 do 16 lat wynosi do 5 lat więzienia. Personaliów zawodników nie ujawniono.

