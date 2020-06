Raper Sokół o #hot16challenge2: Polacy są mało hojni, a prezydent słabo rapuje

Legendarny warszawski raper Wojciech „Sokół” Sosnowski w programie „Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski” na antenie newonce.radio skomentował akcję #hot16challenge2. W rapowym wyzwaniu wziął udział nawet prezydent Andrzej Duda.

W #hot16challenge2 chodziło o to, by zarapować 16 wersów i przelać pieniądze na rzecz walki z koronawirusem. Pomysłodawcą challengu był raper o pseudonimie Solar. Wyzwanie zyskało taką popularność, że wyszło nie tylko poza granice rapu, ale również poza nasz kraj. Mimo to Sokół twierdzi, że akcja mogła odnieść większy sukces.

– Polacy są mało hojni. Przy takim zaangażowaniu tylu osób – celebrytów, raperów – ludzie z takimi zasięgami uzbierali 3 mln złotych. Jedna osoba mogłaby uzbierać tyle przy innym zarządzaniu tym wszystkim. Solarowi należy się ogromny props za całą tę akcję. Megazajebista sytuacja, natomiast uważam, że ludzie okazali się skąpi. – uważa legendarny raper.

Prowadzący zapytali co Sokół sądzi o tym, że w akcji wziął udział prezydent Andrzej Duda.

– To, że pan Prezydent postanowił zarapować do kolegi, który stał z telefonem i to nakręcił – nie mamy na to wpływu. Nie mam wpływu na to, kto kupuje moje płyty. Nie stoję z karabinem w Empiku i nie patrzę: „Ty możesz, a ty frajer jesteś, to nie możesz”. Nie można obarczać raperów winą za kiepski rap pana Prezydenta” – twierdzi raper.

Sokół twierdzi jednak, że zaangażowanie prezydenta świadczy o tym jak wielką popularność zdobyła akcja Solara.

Źródło: newonce.radio