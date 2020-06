Ręce, które dają 500 plus. Wyborca PiS całuje „ewangelistę Mateusza” po rękach [VIDEO]

Po skandalu w Częstochowie doszło do kolejnego żenującego wydarzenia z udziałem Mateusza Morawieckiego. Wyborca PiS rzucił się do rąk premiera i zaczął go całować.

W piątek media obiegło nagranie z biskupem seniorem Antonim Długoszem. Duchowny w trakcie Apelu Jasnogórskiego wychwalał premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Biskup podczas Apelu Jasnogórskiego w kaplicy Cudownego Obrazu porównał Morawieckiego i Szumowskiego do ewangelistów. – Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, uosabiają charyzmat dwóch ewangelistów – tłumaczył bp Długosz.

– Ewangelista Mateusz premier Morawiecki pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz prof. Szumowski jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. Dziękujemy, Boża Matko, za ich posługę – podkreślił.

Teraz doszło do kolejnego skandalu z udziałem „ewangelisty Mateusza”. W trakcie spotkania z wyborcami do Morawieckiego podbiegł wyborca PiS i zaczął całować go po rękach…

Żenujący spektakl zarejestrowały kamery.

Jedynie co się socjalistom przez te 103 lata udało, to genialna propaganda. Morawiecki rozdaje w 500+ część pieniędzy, które zabrał w podatkach temu człowiekowi, a ten go całuje w rękę jak dobroczyńcę. Naprawdę socjaluchy, z przedmiotu propaganda – celujący. pic.twitter.com/q1b059uRkq — Anarchokapitalizm (@Ankapitalizm) June 14, 2020

