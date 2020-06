Szaleństwo dotarło do Czech. W Pradze wandale z #BlackLivesMatter zdewastowali pomnik Churchilla [FOTO]

Na pomniku nabazgrano oskarżenia Churchilla o rasizm i dodano tagi #BlackLivesMatter. Opinia publiczna jest oburzona, a do sprawy odnoszą się również politycy.

– Musimy widzieć postacie historyczne w kontekście czasu, w którym żyli. Osądzanie ich bez zrozumienia kontekstu jest głupie i prowadzi do tak głupiego czynu – powiedział premier Andrej Babiš.

Sprawcy nie mogą cieszyć się taką bezkarnością jak w USA, czy na Wyspach Brytyjskich. Policja już zaczęła ich szukać.

– Funkcjonariusze udokumentowali na miejscu cały incydent i zabezpieczyli dowody – powiedział Jan Rybanský, rzecznik praskiej policji.

Hasła bardzo szybko usunięto. – Dla nas jest to forma wandalizmu. Nie rozważamy usunięcia posągu – powiedziała Lucie Bukovanská, rzeczniczka praskiego ratusza.

Jej słowa mogą być nawiązaniem do czynów londyńskiego burmistrza, który w odpowiedzi na dewastacje pomników, zaczął usuwać te, które mogłyby kogoś urażać.

A statue of Churchill in Prague has been vandalised, with someone spraying "he was a racist" and "Black Lives Matter" https://t.co/cFehLPKxRl

— Daniel Tilles (@danieltilles1) June 12, 2020