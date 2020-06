Trump będzie bojkotował mecze, na których zostaną dopuszczone tzw. gesty antyrasistowskie

Federacje sportowe zakazały takich gestów, ale ostatnio pękł związek piłki nożnej, który pod wpływem atmosfery po śmierci Georgesa Floyda zamierza na takie demonstracje zezwolić.

Na reakcję prezydenta Trumpa nie trzeba było długo czekać. Zapowiedział, że nie będzie oglądał meczów ligi futbolu amerykańskiego (NFL), ani spotkań piłki nożnej, jeśli zawodnicy będą klęczeć podczas hymnu na znak protestu przeciwko rzekomemu „systemowemu rasizmowi”.

W ubiegłym tygodniu federacja piłkarska USA zapowiedziała, że usunęła z przepisów wymaganie, aby zawodnicy stali podczas hymnu. Stwierdzono, że to niewłaściwy wymóg, który odwraca uwagę od ruchu Black Lives Matter.

Zapis wprowadzono w 2017 roku, kiedy to zawodniczka drużyny narodowej Megan Rapinoe, znana feministka i aktywistka lesbijska uklękła w geście „solidarności” z futbolistą amerykańskim Colinem Kaepernickiem.

Another feud between Megan Rapinoe and President Trump could be on the horizon as US Soccer considers repealing its ban on kneeling during the national anthem (me for @SportsInsider): https://t.co/RqDDpWcg3O

— Meredith Cash (@mercash22) June 8, 2020