Zamieszki w Atlancie po śmierci czarnoskórego, który zaatakował policjantów przy próbie aresztowania [VIDEO]

Demonstranci zablokowali autostradę i podpalili restaurację sieci Wendy’s, w pobliżu której 27-letni Rayshard Brooks został zastrzelony podczas interwencji policji – podały lokalne media.

I had to step away for my own safety but here is a look at rioters right before they lit a firework in the Wendy's where #atlantapolice shot and killed #RayshardBrooks @FOX5Atlanta pic.twitter.com/rR0XdDkaBk

There goes @Wendys on University Ave.

Burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms, której nazwisko pojawiło się jako potencjalnej kandydatki na nominację Demokratów na urząd wiceprezydenta w listopadowych wyborach prezydenckich w USA, ogłosiła rezygnację Shields, od ponad 20 lat kierującej policją w Atlancie.

„Ze względu na jej pragnienie, by Atlanta była wzorem tego, że w całym kraju należy przeprowadzić znaczącą reformę policji, Erika Shields złożyła natychmiastową rezygnację z funkcji szefa policji” – zakomunikowała burmistrz w oświadczeniu transmitowanym w telewizji.

Protesters are breaking the windows of the Wendy’s that Rayshard Brooks was shot at. @ajc pic.twitter.com/CNJS5TE9Pa

Protesty w Atlancie w sprawie Brooksa nastąpiły w sytuacji, gdy w ostatnich dniach odbywały się tam manifestacje przeciwko brutalności policji i rasizmowi po zabiciu przez uduszenie 25 maja przez policjanta w Minneapolis czarnoskórego George’a Floyda. W ciągu ostatnich dwóch tygodni protesty w tej sprawie przetoczyły się przez całe Stany Zjednoczone i wiele krajów na świecie.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ

Według oficjalnych doniesień 27-letni Brooks zasnął w samochodzie na podjeździe drive-in restauracji Wendy’s i jej pracownicy wezwali policję, ponieważ auto blokowało innych klientów. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i stawiał opór, gdy policja chciała go aresztować – podało w raporcie biuro śledcze stanu Georgia.

Materiał z monitoringu pokazuje, że „podczas szarpaniny z funkcjonariuszami Brooks wyrwał jednemu z nich paralizator i uciekł” – napisano w raporcie. „Policjanci pobiegli za Brooksem; podczas pościgu Brooks odwrócił się i skierował paralizator w stronę policjanta. Funkcjonariusz użył swojej broni, trafiając w Brooksa” – podano w dokumencie.

TW: Another black man was shot and killed by Atlanta PD last night.

Cops say he grabbed their taser so they had no choice but to shoot him.

Here he is, running away from the cops right before they kill him.

Someone is lying, and it ain't this video.

pic.twitter.com/3PJehTq0nL

— Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) June 13, 2020