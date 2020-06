Amazon pod lupą. Gigant podejrzewany o dyskryminowanie mniejszych dostawców i nieuczciwe promowanie swoich towarów

Organy stanowe Kalifornii i Waszyngtonu wszczęły postępowanie wyjaśniające m.in. ws. praktyk biznesowych koncernu Amazon wobec mniejszych sprzedawców na należącej do niego internetowej platformie handlowej – podała agencja Reutera.

Przedstawiciele Amazona odmówili komentarza w związku z postępowaniem wszczętym przez organy w Kalifornii. Nie udzielili go również w kwestii działań urzędników stanu Waszyngton – pisze Reuters.

Według doniesień dwóch dużych amerykańskich gazet – dzienników „Wall Street Journal” oraz „New York Times” – organy kalifornijskie chcą przyjrzeć się temu, w jaki sposób Amazon sprzedaje w swoim sklepie internetowym produkty własnej marki i jak wpływa to na konkurencyjność platformy dla zewnętrznych sprzedawców. Koncern Jeffa Bezosa utrzymuje, że produkty własne marki to około 1 proc. całej, rocznej sprzedaży na jego platformie e-handlu.

Waszyngton z kolei chce przyjrzeć się, czy Amazon utrudnia zewnętrznym firmom i mniejszym sprzedawcom oferowanie swoich produktów we własnym serwisie. Jednocześnie, jak twierdzi „New York Times” powołując się na zbliżone do sprawy źródła, postępowanie jest w fazie początkowej, a rzecznik prokuratora generalnego stanu Waszyngton odmówił dziennikarzom odniesienia się do niego.

Komisja ds. sprawiedliwości Izby Reprezentantów w ubiegłym miesiącu wezwała właściciela i prezesa Amazona do złożenia wyjaśnień ws. wykorzystania przez koncern danych o produktach sprzedawanych na jego platformie przez zewnętrzne firmy do pracy nad własną ofertą handlową.

Postępowanie wyjaśniające, dotyczące konkurencji na platformie handlowej Amazona, prowadzi już Komisja Europejska, która wszczęła je po otrzymaniu skarg na koncern ze strony firm sprzedających na Amazonie swoje towary. Według agencji Reutera w najbliższych tygodniach postępowanie to może zakończyć się postawieniem koncernowi zarzutów z tytułu naruszenia europejskich regulacji antytrustowych.

PAP