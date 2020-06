Amerykański myśliwiec rozbił się u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Amerykański myśliwiec F-15C Eagle rozbił się w poniedziałek rano na Morzu Północnym w pobliżu wschodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii – poinformowały siły powietrzne USA. Trwają poszukiwania pilota.

„Samolot należał do 48. Skrzydła Myśliwskiego z bazy RAF Leakenheath w Wielkiej Brytanii. W czasie wypadku samolot był na rutynowej misji szkoleniowej z jednym pilotem na pokładzie. Przyczyna katastrofy oraz los pilota nie są w tym momencie znane, a brytyjskie służby poszukiwawczo-ratownicze zostały wezwane do wsparcia” – napisano w oświadczeniu siły powietrznych USA.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Do wypadku doszło około godz. 9.40 miejscowego czasu w pobliżu miejscowości Flamborough Head, która leży w hrabstwie Yorkshire. Jak podaje „The Sun”, straż przybrzeżna prowadzi akcję ratunkową.

W powietrzu biorą w niej udział śmigłowce ratownicze, samolot Falcon 20 oraz para myśliwców RAF – sił lotniczych Wielkiej Brytanii. W rejon zdarzenia wysłano również wodne jednostki ratownicze.

Pilota uznaje się za zaginionego.

UPDATE: An Air Force F-15C Strike Eagle crashed into the North Sea today at 04:40 EDT, during "a routine training mission with one pilot".

The pilot remains missing.

The aircraft was based at 48th Fighter Wing, RAF Lakenheath in UK. pic.twitter.com/5afFHRad8P — Military Flight (@Military_Flight) June 15, 2020

F15C lost over N.Sea today. Source tells me 493rd Sqn. More KC135s heading out from RAF Mildenhall to join search and tt pilot is still missing (not confirmed) #F15C #RAFLakenheath pic.twitter.com/uUMgec1Pns — Alexander Dunlop (@dunlopalex) June 15, 2020

Jak prezentuje się myśliwiec F-15C Eagle, można zobaczyć na poniższym filmie.