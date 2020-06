Amerykański naukowiec pod ostrzałem lewaków. Chciał sprawdzić różnice genetyczne między rasami [VIDEO]

Naukowiec z Stanowego Uniwersytetu Michigan prof. Steve Hsu zainteresował się różnicami genetycznymi między poszczególnymi rasami. Naukowiec bardzo ostrożnie podszedł do tego zagadnienia.

Prof. Hsu wskazał, że temat jest drażliwy, bo przez lata wykorzystywany był przez rasistów. Dlatego – jego zdaniem – temat warto zbadać i albo go obalić, albo wykazać co naprawdę dzieli poszczególne rasy.

Profesor nie stawiał żadnych tez. Nie sugerował, że jedna rasa jest średnio bardziej inteligentna od innej.

Jednak samo zaciekawienie tematem i sugestia, że warto go zbadać wywołała furię lewactwa. Sprawa stała się dla naukowca na tyle nieprzyjemna, że musiał opublikować specjalne oświadczenie i wskazać próby zaszczucia go.

Naukowca próbował zaszczuć m.in. Związek Pracowniczy Absolwentów Michigan. Naukowcowi zarzucono rasizm i propagowanie eugeniki.

Today for #ShutDownAcademia #ShutDownSTEM, the GEU and its coalition partners in the STEM community are calling for the removal of Stephen Hsu as VP of Research and Graduate Studies at @michiganstateu.

— Michigan State GEU (@GradEmpUnion) June 10, 2020