Bosak w trasie. Tłumy na spotkaniach z kandydatem Konfederacji [FOTO]

W poniedziałek Bosak spotka się z mieszkańcami Lublina (13:30) oraz Kielc (16:30). W trakcie długiego weekendu odwiedził natomiast m.in. Jasną Górę, Opole, Katowice, Oświęcim, Kraków, Rzeszów czy Tarnów.

Na każdym ze spotkań w centrach miast pojawiały się tłumy sympatyków. Bosak przekonywał ich, że Konfederacja jest realną alternatywą dla duopolu PiS-PO.

Tak wyglądają spotkania z Krzysztofem Bosakiem.

"Oni myśleli, że sprzedamy się za stanowiska. Nie rozumieją po co jesteśmy w polityce. Tworzymy alternatywę, zaangażujcie się w nią i dołączcie do nas! Zróbmy to razem, wspólnie zmieńmy Polskę!"🇵🇱 #Bosak2020 #BosakwTrasie #wybory2020 #Konfederacja pic.twitter.com/n1hFWN7fXl

#Katowice To co słyszymy w rozmowach z Państwem, to wielka nadzieja, rodzące się zaufanie, także wśród osób, które nie interesowały się polityką. To jest wielkie zobowiązanie nałożone na nas żeby tego zaufania nie stracić – @krzysztofbosak.#BosakwTrasie #Bosak2020🇵🇱 pic.twitter.com/W9B4zUpcAb

— #Bosak2020 (@bosak2020) June 13, 2020