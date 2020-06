Jak działa niemiecka propaganda. Nawet tragedia Auschwitz pretekstem dla Węglarczyka do zakłamywania historii i promowania ideologii lgbt

Nawet tragedia Auschwitz jest okazją, by zakłamywać historię i promować ideologie lgbt. Węglarczykowi, redaktorowi należącego do Niemców portalu Onet, udało się to zrobić w jednym wpisie.

14 czerwca była 80-ta rocznica pierwszego transportu do Auschwitz. Do obozu, który później stał się miejscem zagłady 1,5 miliona ludzi, wysłano z Tarnowa ponad 700. Polaków. Z tej okazji Andrzej Duda razem z byłymi więźniarkami oraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i wicepremierem Piotrem Glińskim złożyli kwiaty przed Ścianą Straceń w byłym KL Auschwitz. Prezydent powiedział też m.in: „Ta ziemia woła o pamięć. Woła o to, by nigdy coś takiego się nie wydarzyło, żeby już żaden człowiek nie ważył się wyrządzić drugiemu takiego bezmiaru niewyobrażalnego zła”.

Dla redaktora Węglarczyka z należącego do Niemców Onetu nawet rocznica tak tragicznych zdarzeń stała się okazja do uprawiania niemieckiej propagandy i promowania ideologii lgbt.

„Naziści wysłali w latach 1933-1945 5-15 tys. homoseksualistów do obozów koncentracyjnych, w tym do Auschwitz. Większość nie przeżyła. Komendant Auschwitz Rudolf Hoss wierzył, że trzeba ich trzymać oddzielnie, bo mogą zarazić homoseksualizmem strażników i innych więźniów” – napisał na Twitterze Węglarczyk.

W trzech zadaniach udało się Węglarczykowi zakłamać historię, wesprzeć niemiecką propagandę i lgbt.

Nie jacyś naziści, którzy mieszkali w nazilandzie i mówili po nazistowsku, ale mówiący po niemiecku Niemcy z Niemiec stworzyli machinę zagłady, by zamordować 1,5 miliona ludzi.

Druga cześć wpisu jest związana z ideologia lgbt. Nawet tragedią ponad 700. Polaków, w większości działaczy podziemnych organizacji, wysłanych 80 lat wcześniej na śmierć stała się dla Węglarczyka okazją, by polityczny spór w kampanii prezydenckiej włączyć do obchodów rocznicy i wyróżnić homoseksualistów spośród wszystkich ofiar niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.

Propagandowy, obrzydliwy i podły wpis Węglarczyka był szeroko komentowany na Twitterze.

Oto kilka komentarzy.

„Cześć ich pamięci. Tam zginęli ludzie i dzielenie ich na orientację czy wiarę jest podobnym zachowaniem jakie preferował wspomniany Rudolf. Wstyd Węglarczyk.”

„W obozach koncentracyjnych, w tym Auschwitz, w bestialski sposób mordowano kobiety, mężczyzn i dzieci❗Wszystkim należy się szacunek. Pański wpis jest żenujący ❗”

„O jakich nazistach pan pisze? To Niemcy wysłali do niemieckich obozów śmierci miliony ludzi, których zamordowali. Może pan napisze artykuł ilu z tych ludobójców, już po wojnie dożyło spokojnej starości pełniąc w Niemczech ważne funkcje publiczne?”