LOT zbankrutuje? PiS: To jest tylko racjonalizacja zarządzania aktywami

Czy Polskie Linie Lotnicze LOT czeka upadek? Pełnomocnik rządu PiS ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zaskoczył dziennikarzy swoim wywodem.

Wiceminister Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała był gościem Radia Zet. Rozmowa dotyczyła przyszłości Polskich Linii Lotniczych LOT.

LOT, tak jak inne linie lotnicze, przeżywa kryzys związany z ograniczeniem ruchu między państwami. Państwowe linie lotnicze mają też spór związków zawodowych z zarządem.

Pracownicy obawiają się, że LOT tak jak Lufthansa w Niemczech, szykuje masowe zwolnienia personelu. Zdaniem Horały to „ostateczność”… ale LOT musi „racjonalizować koszty”, by zacząć rozmowy o pomocy publicznej dla tej firmy.

Pytany wprost o to, czy LOT upadnie wiceminister wypalił: „Nie ma takiej opcji, aby LOT upadł, to jest tylko racjonalizacja zarządzania aktywami. Zarząd doprowadził LOT do rozkwitu i teraz zrobi wszystko, aby tę firmę uratować”.

Zatem rozkwit, czy wizja bankructwa? Wiceminister zaczął kręcić w studiu coraz bardziej.

– Jestem przekonany, że LOT będzie ocalony. To najszybciej rozwijająca się linia lotnicza i kiedy ta stopklatka w ruchu lotniczym się skończy, to wysforuje się jeszcze bardziej do przodu – mówił w porannym programie Radia Zet.

Przypomnijmy, że w piątek LOT poinformował, że doszedł do porozumienia w kwestii obniżek wynagrodzenia z trzema z pięciu związków zawodowych. Jednocześnie państwowa spółka zagroziła zwolnieniami.

– Jeśli do 15 czerwca do porozumienia przystąpią pozostałe dwa związki, to umowa gwarantująca personelowi lotniczemu pobory niezależnie od uziemienia samolotów wejdzie w życie od 1 lipca. W przeciwnym wypadku konieczne będzie zmniejszenie wymiaru etatów – oświadczono.

Horała dopytywany po co LOT zarejestrował spółkę LOT Polish Airlines nie potrafił odpowiedzieć. Twierdził, że być może chodzi „o jakąś racjonalizację zarządzania aktywami, to jest jeden z manewrów, które firmy stosują w trudnych czasach. Być może np. część aktywów trzeba przenieść do tej spółki i w ten sposób polepszyć sytuację firmy. To są już szczegółowe pytania. Ja nie jestem zarządem tej spółki”.

Zdaniem pracowników i ekspertów spółka ta ma pomóc w kontrolowanej upadłości LOT-u.

Źródło: Radio Zet