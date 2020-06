Najnowszy sondaż prezydencki. Duda przegrywa z innym kandydatem pod jednym warunkiem [SONDAŻ]

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że Andrzej Duda pozostaje liderem w I turze. Urzędujący prezydent nie może być jednak pewien ostatecznego zwycięstwa. W II turze zagraża mu aż trzech innych kandydatów.

Z najnowszego sondażu wynika, że niemal na pewno odbędą się dwie tury wyborów prezydenckich. W I turze, ze sporą przewagą, wygrywa Andrzej Duda. Oddanie głosu na urzędującego prezydenta zadeklarowało 44,1 proc. respondentów. Drugi w zestawieniu był kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z poparciem rzędu 28,3 proc. Podium zamknął natomiast Szymon Hołownia z wynikiem 10,7 proc.

Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak może liczyć na 7,1 proc. poparcia. Z koeli szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, zdobyłby 6,6 proc. głosów. Oddanie głosu na Roberta Biedronia zadeklarowało 2,7 proc. ankietowanych. 0,5 proc. respondentów wskazało natomiast innego kandydata.

Inaczej natomiast rozłożyły się głosy w sondażu IBRiS dla wp.pl. Wynika z niego, że w I turze Andrzeja Dudę poparłoby 40,7 proc. wyborców, a kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – 28 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazł się nie Szymon Hołownia, a lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 9,7 proc. W porównaniu z sondażem z 7 czerwca polityk zyskuje 2,5 punktu proc.

Czwarte miejsce zajął z kolei były gwiazdor TVN-u Szymon Hołownia, na którego chciałoby zagłosować 7,8 proc., czyli 0,1 punktu proc. więcej niż przed tygodniem.

Na kolejnych miejscach znaleźli się kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, na którego zagłosowałoby 7,1 proc., czyli o 0,2 punktu proc. więcej niż w sondażu z 7 czerwca oraz kandydat Lewicy Robert Biedroń z 3-procentowym poparciem, co jest spadkiem o 0,4 punktu proc.

Sondaż IBRiS przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1100 Polaków, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.

II tura

Estymator przeprowadził także sondaż dotyczący II tury. Zestawił w nim Andrzeja Dudę z czterema innymi kandydatami, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I turze. Z badania wynika, że urzędujący prezydent przegrałby z Szymonem Hołownią. Były gwiazdor TVN-u w sondażu uzyskał 3. wynik w I turze. Jeśli jednak wszedłby do II tury, wygrałby wybory z Andrzejem Dudą stosunkiem 50,2 proc. do 49,8 proc.

Pozostałe warianty II tury wygrałby urzędujący prezydent. Andrzej Duda nie uzyskałby jednak ogromnej przewagi. W starciu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem urzędujący prezydent wygrałby stosunkiem 50,1 proc. do 49,9 proc. W pojedynku z Rafałem Trzaskowskim także uzyskałby minimalną przewagę – 50,7 proc. do 49,3 proc. Jeśli w II turze znalazłby się Krzysztof Bosak, wówczas Duda wygrałby stosunkiem 60,1 proc. do 39,9 proc.

Sondaż pracowni Estymator przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2020 roku.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. II turę zaplanowano natomiast na 12 lipca. Głosowanie ma odbyć się w systemie hybrydowym – korespondencyjnie oraz w lokalach wyborczych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Źródła: dorzeczy.pl/PAP