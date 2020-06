Protestujący z #BlackLivesMatter używają dzieci jako żywych tarcz? [FOTO]

W Internecie pojawiło się zdjęcie przedstawiające skandaliczne zachowanie matki, która wzięła udział w „protestach” organizowanych przez #BlackLivesMatter.

Na protest przyszła ze swoim małym dzieckiem. Na koszulce zaś miała napis: „Jeśli zaczną strzelać, to schowaj się za mną”.

Przesłanie jest jasne – nadzieja na to, że policja nie użyje przemocy, gdy zagrożone będzie dziecko.

Nieodpowiedzialność tej matki jest przerażająca. Po oczach bije jednak coś jeszcze. Mianowicie to, jakie lewica ma podejście do dzieci. Te nienarodzone uważa za nieludzi, a te które zdążyły się urodzić wykorzystuje instrumentalnie.

Dzieci coraz częściej pojawiają się choćby na tęczowych paradach. Teraz widzimy, jak naraża je się na protestach #BlackLivesMatter.

“If they start shooting, stand behind me” – woman with a baby pic.twitter.com/JZkGWOLH3f

— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) June 15, 2020