Rasistka Środa w natarciu. Według niej blisko połowa Polaków z powodu fizycznych defektów ma upośledzony mózg i jest antysemitami

Magdalena Środa, niesłusznie podejrzewana o bycie profesor, w radio TOK FM ulała nieco swych upławów myślowych. Stwierdziła m.in., że 40 procent Polaków może być antysemitami i ksenofobami, bo ma za duże bądź za małe ciało migdałowate.

Środa w audycji TOK FM odniosła się do ostatnich sporów wokół ideologii LGBT i postanowiła przedstawić swoją interpretację tego co dzieje się w czasie kampanii prezydenckiej. I tak – według niej – największym problemem w naszym kraju jest to, że 40 procent Polaków jest głupia, nie rozumie co się wokół nich dzieje, nie zna pojęć, więc PiS to wykorzystuje, straszy i wygrywa wybory.

– PiS ma bardzo dobre doświadczenie, że na straszeniu radykalnym i najbardziej podstawowym, bo opartym na dychotomii swój-obcy, osiągnął swój polityczny sukces. Ten obcy jest tym bardziej straszny, im bardziej jest tajemniczy – taki jak np. gender, czy teraz LGBT – ogłosiła w radiu TOK FM. – Lgbt to bardzo dziwny skrót, nie wszyscy go rozumieją. Oczekiwanie, że wprowadzenie w ostatnim etapie kampanii wyborczej wyraźnego wroga, który nastaje na rodzinę i niszczy tradycję oraz społeczeństwo, jest związane ze znalezieniem jakiegoś procenta nadziei na sukces. Z moralnego punktu widzenia jest to absolutnie upiorne. To powielanie tej najbardziej okropnej totalitarnej tradycji.

Spieszymy wyjaśnić. Nie ma nic tajemniczego w skrócie lgbt i w pojęciu gender. Lgbt to skrót od lesbijki, homoseksualiści, biseksualiści, no i biselsualistki oczywiście, a także zmiennopłciowcy i zmiennopłciowe. To także nazwa ideologii dążącej do zaprowadzenia skrajnego permisywizmu, całkowitego odrzucenia dotychczasowego systemu wartości i przemocą, podstępem, oszustwem zmuszenie obywateli do przyjęcia tęczowego punktu widzenia. Narzędziami są m.in. deprawowanie dzieci za pomocą tzw. edukacji seksualnej, czy nadawanie nowych znaczeń nawet najbardziej podstawowym pojęciom takim, jak mężczyzna, kobieta, rodzina, mąż, żona, małżeństwo, prawa człowieka, tolerancja, miłość, otwartość etc.

Gender zaś to przywleczony pseudonaukowy bełkot, za którego szerzenie Środa bierze pieniądze w postaci grantów. Sprowadza się do zakwestionowania pojęć kobieta, mężczyzna, płeć i wmówieniu, że płeć nie jest czymś realnym, biologicznie uwarunkowanym, tylko konstruktem kulturowym, który dowolnie można kształtować. W konsekwencji może być więc wiele płci, już mamy kilkadziesiąt i każdy sobie może wedle kaprysu jakąś wybrać oraz za pomocą tuningu nawet zmienić. Albo nawet nie mieć żadnej.

Oczywiście w wywodach Środy nie mogło zabraknąć nawiązania do Żydów i aluzji, że kto nie ma takich rojeń jak ona, jest nazistą i chciałby ich wymordować. – Kiedyś mówiono „Żydzi to nie ludzie” i wiadomo jak to się skończyło. To jest rodzaj wykluczenia i opresji. To jest ta mowa nienawiści, która w naszej historii prowadziła do eksterminacji – oznajmiła.

Nie wiemy, czyją historię miała na myśli Środa mówiąc „nasza”. Być może tak jak, wedle Środy można zmienić swa tożsamość płciową, można i narodową. Być może więc Środa ją sobie zmieniła i teraz jest Niemką. Trudno zgadnąć, ale na to mogą wskazywać kolejne fragmenty, a właściwie chlusty upławów myślowych i rasistowskie teorie, którymi nas uraczyła.

Magdalena Środa nawiązała do żartu Woody Allena na temat antysemityzmu i stwierdziła: – Może tak jest, że 40 procent naszego społeczeństwa ma za duże, albo za małe ciałko migdałowate w mózgu i reprezentuje poglądy ksenofobiczne i żadne racje tego stanowiska nie zmienią.

Może to był taki niby żarcik, a może i nie, i Środa rzeczywiście uważa, że blisko połowa Polaków ma jakiś fizyczny defekt i jest z tego powodu emocjonalnie i intelektualnie upośledzona. Nie będziemy snuć rozważań na temat tego, jak duże ciało migdałowate ma Środa. Wiemy natomiast, że ma wielką du.ę i to może mieć jakiś wpływ na jej poglądy i zachowanie. Być może to sprawia, że czuje się odrzucona, wykluczona, więc szuka pociechy snując swe rasistowskie teorie.