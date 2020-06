Stanisław Żaryn odleciał. Według rzecznika służb, wywiad z Kazikiem to „destabilizowanie polskiej debaty publicznej”

Kazik Staszewski udzielił wywiadu tygodnikowi „Najwyższy CZAS!”, w którym krytycznie odniósł się do ograniczania wolności obywatelskich w związku z epidemią koronawirusa. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych uważa, że to destabilizowanie debaty publicznej w Polsce.

Twierdzenie jest tak pocieszne, że z chęcią podzielimy się nim z Czytelnikami. Niech wszyscy się pośmieją.

Co takiego powiedział Kazik, co nie spodobało się panu Żarynowi? – Przetestowano, na ile ludzie dobrowolnie poddadzą się inwigilacji. To był bardzo dobry moment. Okazało się, że wystarczy nawet drobne hasło i są gotowi oddać swoją wolność – stwierdził artysta.

– Jakiś w sumie niegroźny wirus powoduje panikę stadną. Ludzie dali sobie odebrać prawa, na których odebranie jeszcze dwa tygodnie wcześniej wyrażaliby oburzenie – mówił Kazik. Pełen wywiad ukazał się w najnowszym dwutygodniku „Najwyższego Czasu!”, który dostępny jest w kioskach albo online tutaj.

Żaryn, udostępniając screeny z kilku artykułów/nagrań, w tym także zajawkę wywiadu z „Najwyższego Czasu!”, stwierdził, że „w mediach pojawiają się treści mające destabilizować polską debatę publ. Identyfikowane są m. in. insynuacje pod adresem Rządu RP, próby budzenia nieufności mieszkańców Śląska do władz PL, promowanie teorii spiskowych nt. #COVID19, działania straszące przed ew. szczepionkami. Wskazane treści mogą mieć negatywny wpływ na walkę z #COVID19 w Polsce”.

Wskazane treści mogą mieć negatywny wpływ na walkę z #COVID19 w Polsce. UWAGA na manipulacje! Rzetelne informacje znajdziesz tu:https://t.co/0dGlSPOnxl 2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 15, 2020

Ogromny problem ma najwyraźniej nasza władza z Kazikiem. Najpierw cenzuruje piosenkę „Twój ból jest lepszy niż mój” w Radiowej Trójce, a teraz zarzuca destabilizację debaty publicznej, bo Kazik powiedział coś, co się władzy nie spodobało.

Myśleć należy tylko tak, jak chce nasza kochana władza. Władza, która oczywiście dba o dobro i bezpieczeństwo swoich poddanych. Każde odmienne zdanie, to nic innego, jak (o zgrozo!) destabilizowanie debaty publicznej.

Panu Żarynowi proponujemy zatem, aby dał oficjalne wytyczne, co należy mówić, a czego pod żadnym pozorem mówić nie wolno. Może najwyższy czas już stworzyć oficjalny katalog osób, z którymi wywiady można przeprowadzać?

Dla dobra polskiej debaty publicznej oczywiście.

„Czy naprawdę pan uważa, że wywiad z Kazikiem z „Najwyższego Czasu!” „destabilizuje polską debatę publiczną? Proszę o jasną odpowiedź. Niezależnie od niej właśnie przy pana pomocy służby specjalne dokonały napaści na jedną z nielicznych w Polsce polskich gazet” – skomentował redaktor naczelny „NCz!”, Tomasz Sommer.