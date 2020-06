Strzelanina w Moskwie. Dwaj poważnie ranni policjanci trafili do szpitala. Napastnik został zatrzymany

Dwaj funkcjonariusze rosyjskiej policji drogowej zostali postrzeleni w Moskwie przez mężczyznę, który otworzył do nich ogień z pistoletu gazowego przerobionego na broń bojową. Napastnik został zatrzymany. Co najmniej jeden z policjantów jest w stanie ciężkim.

Do zdarzenia doszło na prospekcie Leninskim, w południowo-zachodniej części rosyjskiej stolicy. Mężczyzna otworzył ogień do policjantów, gdy ci zatrzymali przejeżdżającą taksówkę, której kierowca złamał przepisy drogowe. Napastnik najpierw strzelił do jednego z funkcjonariuszy, który upadł. Drugi z nich zdążył odpowiedzieć ogniem i ranił strzelającego.

Dziennik „Wiedomosti” podał, że do szpitala przewieziono zarówno napastnika, jak i rannych policjantów. Według agencji TASS jeden z funkcjonariuszy jest w stanie ciężkim. Niektóre inne media informują o ciężkim stanie obu policjantów.

Portal RBK podał, że napastnikiem jest 25-letni Ratmir Gałajew, pochodzący z Inguszetii, republiki na Kaukazie Północnym, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna strzelał z pistoletu gazowego przerobionego na bojowy.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne dotyczące zamachu na życie funkcjonariusza policji. Śledczy zbadają, czy Gałajew nie ma powiązań z działalnością organizacji terrorystycznych.

NCzas/PAP/JAM