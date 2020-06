Unia wyszczepi wszystkich? „Jedyna prawdziwa strategia wyjścia z kryzysu”

Unijna komisarz ds. zdrowia, Stella Kyriakides, stwierdziła, że zakup szczepionek na koronawirusa to „jedyna prawdziwa strategia wyjścia z kryzysu”. Ministrowie zdrowia państw członkowskich wyrazili zgodę, żeby Unia Europejska negocjowała w ich imieniu z koncernami farmaceutycznymi warunki zakupu szczepionek.

– Będzie to jedyna prawdziwa strategia wyjścia z kryzysu. Szczepionka dostępna dla wszystkich w Europie i na całym świecie. Żaden region świata nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni – mówiła Kyriakides. Słowa te padły podczas piątkowej wideokonferencji ministrów zdrowia państw członkowskich UE. Szefowie krajowych resortów przyznali Komisji Europejskiej polityczny mandat do prowadzenia rozmów o zakupie szczepionek na COVID-19.

Do tej pory samodzielne rozmowy z koncernami farmaceutycznymi miały prowadzić Niemcy, Francja, Włochy i Holandia. Podczas wideokonferencji przedstawiciele państw członkowskich mieli jednak dojść do wniosku, że trzeba zabezpieczyć równy dostęp do szczepionki dla wszystkich mieszkańców UE. Na razie jednak Komisja Europejska nie przedstawiła ostatecznej wersji propozycji wspólnych negocjacji i zakupu szczepionek.

Unijną strategię w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19 Komisja Europejska ma zaprezentować w tym tygodniu.

O terminie, w którym szczepionki mają być dostępne, mówił już jednak minister Łukasz Szumowski.

– Rozmawiałem z ministrami zdrowia Niemiec, Litwy. Jest szansa na to, że w przeciągu pół roku, może trochę dłużej zaczną być dostępne szczepionki, ja myślę, że to wiosna przyszłego roku realnie– stwierdził w niedzielę podczas zjazdu Klubów Gazety Polskiej.

