Vega zapowiedział kolejny zwiastun „Pętli”. Internauci bezlitośni: „Żenująca kreskówka. Gniot” [VIDEO]

Patryk Vega od pewnego czasu chwali się swoim nowym filmem, którego – na razie – nie można jeszcze było zobaczyć na wielkim ekranie. Reżyser wypuścił już zwiastun nowej produkcji, a teraz zapowiada, że opublikuje kolejny – wyjątkowy – bo z „niespodzianką” dla kobiet.

Vega prowadzi bardzo intensywną promocję nowego filmu. Najpierw opublikował zwiastun „Pętli” dla wszystkich, teraz zapowiedział wersję tylko dla kobiet. „Niespodzianka” ma się ukazać we wtorek 16. czerwca, o godz. 8.00 rano na jego Instagramie.

„Cześć dziewczyny. Już jutro, o 8 rano, wypuszczam zwiastun filmu ‚Pętla’, przygotowany specjalnie dla was” – mówił reżyser w opublikowanym przez siebie filmiku.

„To będzie kolejny sztos! Czekam z niecierpliwością” – brzmi jeden z komentarzy. Nie wszyscy są jednak nastawieni optymistycznie do tego co Vega pokaże we wtorek rano. „Następny gniot na szybko. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż ostatni gniot” – czytamy inny.

„Kolejny śmieszny film… jutro pokaże zwiastun to tak jakby pokazał cały film 👎👎👎👎 Robisz wielki szum wokół tych filmów, nakręcasz ludzi, a tak naprawdę nie ma nic szczególnego w nich, każdy wie co się dzieje na świecie. Ty tylko to przedstawiasz w tych swoich kreskówkach.. Królikowski na filmach tylko chodzi i drze ryja nic więcej. Żenada” – rozpisał się kolejny z obserwujących konto Vegi na Insta.