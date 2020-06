Wiadomo, kiedy wracają zagraniczne loty. Linie czekają na rządowe rozporządzenia

Zakaz lotów międzynarodowych do i z Polski, obowiązujący do 16 czerwca, nie zostanie przedłużony. Oznacza to, że po spełnieniu szeregu wymogów, będzie można ponownie latać – na razie głównie po Europie.

– We wtorek kończy się rozporządzenie o zakazie lotów w ruchu międzynarodowym. Będzie nowe rozporządzenie, które dopuści ruch z krajami europejskimi lub z częścią państw Unii Europejskiej – to zależy od rekomendacji GIS. Natomiast czy już od środy pojawią się loty – pewnie nie, ponieważ linie lotnicze potrzebują kilku dni na wprowadzenie bookingu, sprzedaż rezerwacji, wprowadzenie połączeń. To już są sprawy organizacyjne po stronie linii – mówił w weekend na antenie Radia ZET Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Linie lotnicze czekają zatem na wytyczne i planują wznowienie lotów. Rządowego rozporządzenia na razie nie ma, dlatego najbliższe dni są jeszcze niewiadomą.

Węgierska linia Wizzair chciałaby uruchomić loty od razu. Na razie jednak nie wie, do jakich wytycznych ma się stosować, bo tych nie ma. W rozmowie z branżowym portalem Fly4free Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira, wskazuje, że wobec tego przewoźnik może mieć problem z uruchomieniem wszystkich zaplanowanych tras już od 17 czerwca.

Inaczej do sprawy podchodzi irlandzki Ryanair. Przewidując zamieszanie, ogłosiła, że loty do i z Polski wznawia od 1 lipca. Przewoźnik przywróci prawie 200 tras w ramach letniego rozkładu rejsów.

Linia przekazała, że niektóre trasy będą dostępne w ostatnim tygodniu czerwca. Rozkład uzupełniany będzie na bieżąco na stronie internetowej przewoźnika.

Paryż i Amsterdam dostępne od 17 czerwca

Loty wznawiają także mniej popularne linie lotnicze.

Jako pierwszy nad Wisłą pojawi się Air France, który oferuje już od 17 czerwca loty pomiędzy Warszawą a Paryżem. Od 3 lipca do stolicy Francji będzie można podróżować także z Krakowa.

Od 17 czerwca nad polską latać będzie także holenderska linia KLM. Na początku, podobnie jak francuska, pomiędzy stolicami – w tym przypadku pomiędzy Warszawą i Amsterdamem. W kolejnych tygodniach loty zostaną rozszerzone na Gdańsk i Kraków.

Krajowy przewoźnik LOT na razie nie ma na stronie internetowej oferty lotów zagranicznych – te pojawią się najpewniej w najbliższych dniach. Latać można natomiast po Polsce.