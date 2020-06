Anthony Joshua vs. Tyson Fury. Mistrzowie boksu starli się w sprawie #BlackLivesMatter [VIDEO]

Bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua podczas wystąpienia w trakcie marszu protestacyjnego w jego rodzinnym Watfordzie dopuścił się skandalicznego i rasistowskiego apelu do swoich czarnych towarzyszy. Polecił im, żeby nie kupowali w sklepach u białych. Na wszystko zareagował jego rywal z ringu Tyson Fury. „Gdyby powiedział: ‚nie kupuj u czarnych’, zostałbym ukrzyżowany” – stwierdził.

Joshua porównał rasizm do pandemii wirusa. „Wciąż nie ma skutecznego lekarstwa, ciągle wymyka się spod kontroli” – podkreślił Brytyjczyk. „To jest jak wirus, jak pandemia. Wciąż nie ma skutecznego lekarstwa, wciąż to wymyka się spod kontroli. I wcale nie mówię o Covid-19. Ten wirus nazywa się rasizm” – powiedział 30-letni czempion wagi ciężkiej federacji IBF, WBA i WBO.

Jak dodał, ostatnie miesiące pokazały, że aby walka z wirusem była skuteczna potrzeba jedności i solidarności. „Musimy być zjednoczeni. Tylko wtedy mamy szansę” – zaznaczył. Dopuścił się też fatalnego apelu. „Powstrzymajcie się od wydawania pieniędzy w sklepach (białych przyp. red.) (…) inwestujcie w firmy czarnych” – powiedział. Czyż to nie rasizm w najczystszej postaci? Do takich wniosków doszedł właśnie Fury, rywal z ringu Joshuy.

Fury zaznaczył, że gdyby dopuścił się analogicznego apelu skończyłby źle.

„Nie rób zakupów w sklepach należących do czarnych lub w sklepach Azjatów, albo nie kupujcie od ich firm, wtedy zostałbym ukrzyżowany jak Jezus Chrystus” – stwierdził Fury.

Co ciekawe, skandaliczne przemówienie dla Joshuy napisał jego przyjaciel Reece Campbell, który sam nie mógł pojawić się na zgromadzeniu. Kartkę dał bokserowi, a ten chwycił za mikrofon i bezrefleksyjnie zaczął klepać co napisał mu kolega. Teraz ma spore kłopoty. Fury nawiązał i do tego faktu. Powiedział, że Joshua nic nie mówi sam. Wszystko zawsze przygotowuje mu jego promotor Eddie Hearn.

Przez koronawirusa Anthony został czasowo „osierocony” przez swojego opiekuna i na antyrasistowskim wiecu, dopuścił się iście rasistowskiego apelu. Chociaż patrząc na to co się dzieje, to w mniemaniu wielu członków Black Lives Matter rasizm jest tylko wtedy, kiedy oni są atakowani. Oni zaś mogą robić wszystko. Zupełnie jak kolejni „uciemiężeni” z LGBT.

W Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie doszło do wielu marszów protestacyjnych w związku ze śmiercią Afroamerykanina George’a Floyda, który 25 maja zginął w Minneapolis w USA podczas zatrzymania przez policję.

Fury i Joshua zobaczą się w ringu

Termin kolejnej walki Joshuy w obronie trzech pasów mistrzowskich pozostaje otwarty. W kwietniu miał spotkań się z Bułgarem Kubratem Pulewem, ale pojedynek odbędzie się najwcześniej w październiku.

Niedawno uzgodniono też warunki finansowe dwóch pojedynków brytyjskich czempionów bokserskiej wagi ciężkiej właśnie Anthony’ego Joshuy z Tysonem Furym. Panowie będą mogli wyjaśnić sobie w inny sposób różnice w poglądach. A to wszystko już w przyszłym roku.

Źródła: „Daily Mail”, NCzas.com, PAP, Instagram