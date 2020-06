Awaria T-Mobile w całym kraju. Padły telefony i internet

W całej Polsce trwa wielka awaria T-Mobile. Około godz. 13 przestały działać telefony i internet.

Biuro Prasowe sieci T-Mobile podało, że problem został zidentyfikowany i właśnie kończy się jego usuwanie. Przed godz. 14 RMF FM dowiedziało się, że problem został zidentyfikowany i trwa naprawa usterki, a wszystko powinno wrócić do normy po 20-30 minutach. Jeśli jakieś urządzenie cały czas nie działa to należy je zrestartować i to powinno pomóc.

Awaria była odczuwalna u wielu klientów w całym kraju. To nie pierwszy taki przypadek, podobne problemy pojawiły się już 22 maja. Z kolei wczoraj wieczorem operator podobne problemy miał w Ameryce.