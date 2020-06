BlackFathersMatter. Jak państwo opiekuńcze niszczy rodzinę. Ten film poleca Janusz Korwin-Mikke [VIDEO]

Amerykańska organizacja Prager University przedstawiła nagranie, które pokazuje, jak państwo opiekuńcze niszczy instytucję rodziny, jak trwoni masę pieniędzy walcząc z ubóstwem, nie odnosząc na tym polu żadnych sukcesów. Film zachwala Janusz Korwin-Mikke.

W filmie przedstawiono m.in statystyki ukazujące, ile dzieci rodziło się poza małżeństwami na przestrzeni lat. Rewolucja kulturowa, brak zasad moralnych, zero odpowiedzialności doprowadziło do tego, że instytucja rodziny jest poważnie zagrożona. A to właśnie dzieci wywodzące się w niepełnych rodzin – jak pokazują statystyki – najczęściej schodzą na złą drogę.

W 1960 roku w Ameryce 5% dzieci przychodziło na świat poza małżeństwem. W 1980 roku było to już 18%, w 2000 roku 33%, a w 2015 roku 41%. PragerU rozbija te statystyki również z podziałem na rasy – białych, czarnoskórych i latynosów.

Autor Larry Elder przedstawia również twarde dane pokazujące, że do 1965 roku w Ameryce odsetek osób znajdujących się w ubóstwie malał. Wtedy postanowiono systemowo walczyć z ubóstwem. Na przestrzeni lat wydano na ten cel 20 bilionów dolarów, a ubóstwo pozostało na niezmienionym poziomie

Napisy do filmu stworzył Karol Wilkosz. A nagranie zachwala Janusz Korwin-Mikke.

„Świetne video obrazujące jak państwo opiekuńcze przyczyniło się do rozbicia instytucji rodziny (szczególnie w społeczności Afro-Amerykańskiej) w USA. To bardzo ważna lekcja i przestroga, szczególnie dla zwolenników rozrastającego się państwa opiekuńczego w Polsce” – napisał polityk Konfederacji.

Film trwa raptem 5 minut. Zachęcamy do uważnego obejrzenia, a potem do podzielenia się ze znajomymi.