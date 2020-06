Burmistrz Frankfurtu doniósł na siebie do sanepidu [VIDEO]

Po 3 miesiącach Polska otworzyła granicę z Niemcami. Z tej okazji burmistrzowie Frankfurtu i Słubic spotkali się na moście pomiędzy tymi miastami. Włodarz Słubic postanowił jednak powitać uściskiem swojego niemieckiego odpowiednika zza Odry. W związku z tym Rene Wilke doniósł sam na siebie do niemieckiego sanepidu.

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 czerwca 2020 roku. Wówczas Polska otworzyła granice dla obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie będą oni musieli przechodzić obowiązkowej kwarantanny. Z tej okazji władze obu przygranicznych miast postanowiły spotkać się w połowie mostu granicznego na Odrze. Burmistrzowie mieli symbolicznie przywitać się łokciami.

Tuż po północy burmistrz Olejniczak zbliżył się do połowy mostu, gdzie stał Wilke. Włodarze miast przybyli na miejsce wraz z urzędnikami i mieszkańcami obu miejscowości. Zgromadzeni wiwatowali, a burmistrzowie przybili „żółwika”. Zakłopotanie wywołał jednak gest Polaka. W efekcie burmistrzowie wpadli sobie w ramiona.

Burmistrz Słubic rozchylił bowiem ramiona w teatralnym geście. Rene Wilke poddał się emocjom i uściskał Polaka. Jendnak Niemiec opublikował później w swoich mediach społecznościowych list, w którym zakwestionował wykonany gest. Stwierdził, że nie był on odpowiedni w dobie pandemii koronawirusa. Włodarz Frankfurtu wziął część winy na siebie i podał się do niemieckiego sanepidu. Poprosił o wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji oraz potraktowanie go jako zwykłego obywatela.

„Uścisk z burmistrzem Słubic Mariuszem Olejniczakiem podczas otwarcia granicy był uczciwym, ważnym i przede wszystkim ludzkim gestem dla z perspektywy naszego Dwumiasta, po miesiącach ciężkiej i wyczerpującej pracy. To nie było w porządku, ale to był właściwy znak w tej sytuacji. Burmistrz René Wilke, wysyłając sygnał dla Dwumiasta, wziął na siebie odpowiedzialność za swoje osobiste działania i zgłosił się do władz sanitarnych” – napisał radny Frankfurtu Stefan Kunath.

Postępowanie niemieckiego sanepidu ws. Wilkego ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: slubickie.info