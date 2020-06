ID2020 to projekt Microsoft realizowany z koncernami finansowymi i organizacją szczepionkową GAVI Billa i Melindy Gatesów. Jednak doradca techniczny przedsięwzięcia, Elizabeth Renieris, zrezygnowała ze swojego stanowiska ze względu na zagrożenie, jakie stwarza on dla wolności obywatelskich.

Elizabeth Renieris jest także współautorką białej księgi dot. legalności tworzenia „paszportów odpornościowych”. Kobieta zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie paszporty biometryczne stwarzają w zakresie swobód obywatelskich. Zawierają one bowiem zdrowotne dane wrażliwe – praktycznie pełny obraz wszelkich schorzeń danej osoby oraz szereg innych informacji. Jako przyczynę swojej rezygnacji ze stanowiska doradcy technicznego ID2020 Renieris podała nieprzejrzyste działania. Wskazała także na duży wpływ korporacji Microsoft oraz promowanie „zdecentralizowanych rozwiązań tożsamościowych za wszelką cenę”.

Krytyka objęła także rozwiązanie Covid Credentials Initiative (CCI). Łączy ono standard W3C Verifiable Credentials ze zdecentralizowanymi identyfikatorami (DID) i technologią blockchain. Miałoby ono być stosowane w tzw. paszportach odpornościowych.

„Architektura techniczna jest prawdopodobnie wynikiem przedwczesnej standaryzacji, wymagań spekulacyjnych i wysoce eksperymentalnych technologii, a nie harmonizacji istniejących, szeroko rozpowszechnionych i przetestowanych w boju rozwiązań” – stwierdzili autorzy wydanej w maju białej księgi.

Spory wpływ na ID2020 ma także korporacja Microsoft, ponieważ przewodniczącym Rady Dyrektorów został były pracownik tej korporacji. Ponadto w składzie projektu znajduje się również obecny dyrektor wykonawczy Microsoftu.

Technologia nie będzie panaceum na pandemię

„Konsekwentnie twierdzimy, że technologii nie należy postrzegać jako panaceum, jeśli chodzi o rozwiązanie tej pandemii. Rozwiązaniom technologicznym muszą towarzyszyć solidne, dopasowane do celu ramy zaufania oraz działania legislacyjne i regulacyjne, aby zapewnić ich etyczne wdrożenie i przejrzystość. Powinny być one opracowane w drodze otwartego i integracyjnego procesu publicznego, który obejmie wybranych urzędników, pracowników systemu zdrowia publicznego, technologów, pracodawców oraz organizacje walczące o sprawiedliwość społeczną i obrońców cyfrowego prawa do prywatności” – oświadczyła współautorka białej księgi i dyrektor wykonawcza ID2020 Dakota Gruener.

Gruener zapewniła jednocześnie, że „na każdym kroku szuka informacji zwrotnych od organizacji broniących swobód obywatelskich i cyberorganizacji zajmujących się prywatnością”. Chce się bowiem upewnić, że „rozważania dotyczące ochrony praw jednostek będą wbudowane w architekturę techniczną dowolnego cygrowego systemu certyfikatu zdrowia”.

Renieris z kolei podkreślała, że forsowane w ID2020 rozwiązania zagrażają prywatności, wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się. Jeśli zostałyby wdrożone przez władze, „miałyby poważne konsekwencje dla naszych podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich”.

Sojusz ID2020 to publiczno-prywatne partnerstwo obejmujące Microsoftm Accenture oraz Hyperledger, a także GAVI i Mastercard. Sojusz opracowuje globalny model projektowania, finansowania oraz wdrażania „rozwiązań i technologii identyfikacji cyfrowej”.

Źródło: biometricupdate.com