Duda i Trzaskowski w zmowie? „Boją się konfrontacji z kontrkandydatami”

„Tak właśnie wygląda patologiczny system III RP, polityczno-medialny beton” – czytamy na facebookowym koncie Konfederacji. Wiele wskazuje bowiem na to, że zarówno Andrzej Duda jak i Rafał Trzaskowski boją się rywalizacji z kontrkandydatami i nie zgłaszają udziału w kolejnych debatach, a media nie chcą programów bez ich udziału, więc je odwołują.

„TVN w skierowanym do nas piśmie informuje o ‚odwołaniu’ a nie o przesunięciu debaty i usprawiedliwia to posiedzeniem Sejmu. Nie kupuję tego. Wiodący sondażowo kandydaci nie są posłami. Jeśli potwierdzili udział to można robić. A ja i Władysław Kosiniak-Kamysz pogodzilibyśmy jedno i drugie” – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Dyskusja kandydatów na prezydenta RP miała się odbyć w TVN w piątek. Nie odbyła się też ta planowana przez Newsweek na zeszły poniedziałek. Przyczyną jest absencja dwóch największych rywali – Dudy i Trzaskowskiego.

Sondaże wskazują, że obaj wejdą do II tury, więc jest możliwe ze ich sztaby zmówiły się i celowo nie chcą wystawiać swoich kandydatów do dyskusji. Mają przecież swoje stacje, które dzielnie ich promują (TVN i TVP).

„Debata TVN odwołana. Przyczyna? Sztaby PAD i Trzaskowskiego nie potwierdziły udziału. To pokazuje dwie rzeczy:

1. PAD i RT boją się dyskusji. Boją się konfrontacji z kontrkandydatami z którymi obecnie rywalizują o drugą turę.

2. W TVN nie ma woli robić debaty bez Trzaskowskiego” – stwierdził w kolejny wpisie kandydat Konfederacji.

Na koncie Konfederacji czytamy, że należy się zmobilizować przeciwko temu układowi. Przed Bosakiem jeszcze dwie debaty – w środę w TVP i w poniedziałek w Polsacie. Miejmy nadzieję, że te jednak się odbędą.

„Tak właśnie wygląda patologiczny system III RP, polityczno-medialny beton, który konserwuje trwający od 30 lat układ okrągłostołowy. Potrzebujemy Waszego wsparcia i wielkiej mobilizacji, by skruszyć ten mur i walczyć o państwo przyjazne obywatelom, a nie partyjnym układom” – piszą Konfederaci.

Debata prezydencka w TVP

W środę na TVP o godz. 21 odbędzie się debata prezydencka. Swój udział tym razem zgłosili wszyscy kandydaci. Zasady będą takie same jak podczas analogicznego spotkania, które odbyło się 6 maja – również – w gmachu przy Woronicza.

Poruszonych zostanie pięć tematów – polityka zagraniczna, wewnętrzna, społeczna, gospodarcza oraz „świat wartości”. Każdy z kandydatów będzie miał po 30 s. na udzielenie odpowiedzi.

Prowadzący Michał Adamczyk będzie mógł przerwać, jeśli uzna, że wypowiedź nie odnosi się do treści pytania. Na koniec, uczestnicy dostaną też po minucie na tzw. swobodną wypowiedź. Cały program potrwa 70 min.