Grzegorz Braun dołączył do #hot16challenge. Ponad miesiąc temu został nominowany przez Janusza Korwin-Mikke do wzięcia udziału w tej akcji charytatywnej. Celem przedsięwzięcia była zbiórka pieniędzy na pomoc lekarzom i szpitalom walczącym z koronawirusem. Grzegorz Braun zmodyfikował nieco całą akcję.

Grzegorz Braun długo kazał czekać swoim sympatykom na swój udział w akcji, jednak fani wreszcie się doczekali. Polityk Konfederacji zapowiadał swój udział w #hot16challenge m.in. w rozmowie z Tomaszem Sommerem na antenie NCzasTV. Wciągu pierwszych piętnastu minut utwór został odtworzony niemal 25 tys. razy.

Grzegorz Braun dołączył do akcji w swoim stylu. Do tej pory politycy Konfederacji pisali własne teksty odnoszące się głównie do sceny politycznej. Swoje kawałki w ramach #hot16challenge nagrali m.in. Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Konrad Berkowicz czy Sławomir Mentzen.

Grzegorz Braun odniósł się natomiast do kwestii metafizycznych. Polityk postanowił w konwencji rapu przedstawić Psalm Dawidowy 91 w przekładzie Jana Kochanowskiego. Muzykę napisał Szymon Kusior.

Co więcej, polityk postanowił zmodyfikować także cel samej akcji. „Zmieniamy cel akcji. Nie będziemy zachęcać do wpłat na państwo i państwową służbę zdrowia, ale zamiast tego gorąco zachęcamy do wsparcia leczenia dzieci, na które to państwo pieniędzy nie znalazło. W odpowiedzi na 1 KOMENTARZ prosimy podawać linki do zbiórek na leczenie naszych chorych pociech. Przez ostatni kwartał inne choroby nie zniknęły” – napisał Grzegorz Braun.

Utwór zadedykował „OFIAROM KORONAPANIKI i PANDEMIOPSYCHOZY A.D. 2020”.

