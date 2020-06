Juliusz Cezar był… rasistą! Wandale z #BlackLivesMatter zdewastowali jego pomnik i ukradli mu włócznię [FOTO]

Czy Juliusz Cezar był rasistą? Nie wskazuje na to żadna przesłanka historyczna. Zresztą problem rasizmu w Starożytnym Rzymie nie istniał. Mimo to, w belgijskiej Flandrii obalono pomnik triumfatora.

Na dodatek Cezarowi odebrano włócznię, a na monumencie napisano „oszust”. Komentatorzy zastanawiają się z jakiego powodu wandale tak postąpili.

Niektórzy sądzą, że ruszyli po prostu w miasto po to, aby niszczyć. Gdy niewykształcona swołocz zobaczyła pomnik kogoś, kto na głowie miał coś przypominającego koronę, to mgli pomyśleć, iż to Leopold II.

Inni żartobliwie piszą, że nie uczynił tego ruch #BlackLivesMatter, tylko #CelticLivesMatter…

CROOK🤪

Julius Caesar Statue Vandalized in Flanders, Belgium

The attack on several statues has left locals questioning the motivations, as Leopold II left untouched! Nearby Velzeke, marble statues in a Catholic cloister of Saint-Antoine were also damaged.https://t.co/qaqbZhpFYY

— #NoConsent Worldwide (@IamCatyI) June 16, 2020