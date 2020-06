Mężczyzna podpalił się przed Sejmem. Trwa akcja ratunkowa [FOTO]

Przed Sejmem w Warszawie podpalił się 48-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 13.30 – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Sytuacja wydarzyła się przed pomnikiem AK, w pobliżu wejścia do Sejmu. Mężczyznę ugasili policjanci wraz z przechodniami. 48-latek trafił do szpitala.

– Koło Sejmu pojawił się mężczyzna, który oblał się jakąś substancją i podpalił. Natychmiast zareagowali policjanci znajdujący się w pobliżu, którzy wraz z przechodniami ugasili mężczyznę. Został on przekazany załodze karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala – mówi „Onetowi” nadkomisarz Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Śródmieściu.

Na razie nie są znane motywy, dla których mężczyzna dokonał samopodpalenia

Samospalenie pod sejmem.

Coście pisowcy uczynili z tą krainą… pic.twitter.com/DXWNzXpZAt — Fox Mulder (@PILNE24) June 16, 2020

Wkrótce więcej informacji.