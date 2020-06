Przeczytaj zanim usuną. Mocny wywiad z Kazikiem w „Najwyższym Czasie!”, który nie spodobał się bezpiece

Kazik Staszewski udzielił wywiadu tygodnikowi „Najwyższy CZAS!”, w którym krytycznie odniósł się do ograniczania wolności obywatelskich w związku z epidemią koronawirusa. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych uważa, że to destabilizowanie debaty publicznej w Polsce.

Żaryn, udostępniając screeny z kilku artykułów/nagrań, w tym także zajawkę wywiadu z „Najwyższego Czasu!”, stwierdził, że „w mediach pojawiają się treści mające destabilizować polską debatę publ”.

Wskazane treści mogą mieć negatywny wpływ na walkę z #COVID19 w Polsce. UWAGA na manipulacje! Rzetelne informacje znajdziesz tu:https://t.co/0dGlSPOnxl 2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 15, 2020

Sprawę komentował na antenie NCzasTV poseł Konfederacji Grzegorz Braun. – To jest coś niesamowitego, że rzecznik ministra koordynatora bezpieki odnosi się do wypowiedzi artysty, gwiazdy estrady, twórcy – mówił polityk.

Wywiad z Kazikiem

Co takiego nie spodobało się przedstawicielowi rządu? Żaryn odniósł się do zajawki długiego wywiadu w papierowym wydaniu „Najwyższego Czasu!”. W tej zawarto kilka wypowiedzi Kazika, w których krytycznie odnosił się on do ograniczania wolności obywatelskich w dobie koronawirusa.

– Przetestowano, na ile ludzie dobrowolnie poddadzą się inwigilacji. To był bardzo dobry moment. Okazało się, że wystarczy nawet drobne hasło i są gotowi oddać swoją wolność – mówił Kazik.

– Jakiś w sumie niegroźny wirus powoduje panikę stadną – dodawał muzyk. – Ludzie dali sobie odebrać prawa, na których odebranie jeszcze dwa tygodnie wcześniej wyrażaliby oburzenie.

– Wkroczyliśmy w stan, kiedy państwa i rządy będą takie histeryczne reakcje testować coraz częściej. Okazało się, że te mechanizmy działają – stwierdził w rozmowie z „Najwyższym Czasem!”.

Zdaniem Kazika „byle bzdura wywoła podobne historie. Normalności, w pojęciu powrotu do świata sprzed marca 2020 roku, już nie będzie”.

Bezpieka na tropie Kazika za krytykę PiS-u?

Być może Żarynowi nie spodobało się to, że Kazik krytycznie odnosił się do działań PiS-u. Choć ten fragment pojawił się jedynie w papierowym wydaniu, a nie we wskazanym skrócie.

– W Polsce, za wyjątkiem części Konfederacji, prawicy nie ma. Jaką prawicą jest Prawo i Sprawiedliwość? Tam są rozwiązania stricte socjalistyczne i nakładające coraz większą kontrolę nad obywatelami po to, żeby potem im część tych zrabowanych pieniędzy oddać – mówił Kazik.

Cały obszerny wywiad Rafała Pazio z Kazimierzem Staszewskim o o kulisach powstania piosenki „Twój ból jest lepszy niż mój”, bieżącej polityce i ograniczaniu wolności do przeczytania w nowym numerze „Najwyższego Czasu” dostępnym w kioskach lub pod tym „>linkiem.

Zachęcamy także do zakupu prenumeraty wydania papierowego dostępnej pod TYM LINKIEM.