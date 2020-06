Uderzył 92-latkę pięścią w twarz dla zabawy. Tak się „bawią” w USA [VIDEO]

Szokujące nagranie obiegło amerykańskie media i portale społecznościowe. Aż trudno uwierzyć w to zezwierzęcenie.

Monitoring miejski zarejestrował co przytrafiło się 92-letniej białej kobiecie na Manhattanie. Staruszka poruszała się z pomocą chodzika.

W pewnym momencie naprzeciwko staruszki pojawił się młody czarnoskóry mężczyzna. W momencie, gdy się mijali, chłopak z całej siły uderzył kobietę w twarz pięścią.

Staruszka zachwiała się i przewróciła na ziemię. Tylko cudem nie rozbiła głowy o hydrant.

Tymczasem mężczyzna, nieprzejęty życiem i zdrowiem 92-latki, odszedł jakby nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło na Trzeciej Alei, przy ruchliwej ulicy w o 15:30. Zwyrodnialcowi nie przeszkadzała nawet obecność świadków.

Według informatorów “New York Post” mężczyzna wciąż przebywa na wolności. Dziennikarze łączą to zachowanie z „zabawą” w „zbijaka”.

W jej ramach napastnik, lub grupa napastników atakuje przypadkowe osoby na ulicy.

Ale internauci zastanawiają się czy to nie objaw rasizmu w wykonaniu czarnoskórego osobnika.

Is he racist or just a typical Democrat voter?pic.twitter.com/gxtaCYnwlJ

— AD WHITMAN (@realADWHITMAN) June 16, 2020