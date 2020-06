Wojciech Cejrowski OSTRO o władzy i Szumowskim. „Co za sowieckie ciule”

Wojciech Cejrowski udostępnił na swoim Facebooku wiadomość, którą dostał od znajomej. Komentowała ona działania ministra Łukasza Szumowskiego i rządu, a znany podróżnik się pod jej teza podpisał.

„co za sowieckie ciule

patrz jak tęsknią do kontroli nad umysłami

zaczynają straszyć, że jak się nie zaczniecie znowu słuchać, Polaczki, to wam znowu podwórka zamknę, bo mogę

oj tęskni ta szuja do swojej utraconej reputacji

i nie podaje ŻADNYCH NAUKOWYCH UZASADNIEŃ” – napisała znajoma Wojciecha Cejrowskiego (pisownia oryginalna).

„Znajoma napisała, a ja nawet nie wiem co miałbym zmieniać w tym tekście. Jest dobry, konkretny, jest wprost do sedna. W takim razie cytuję bez zmian. I podpisuję się pod spodem, na wypadek gdyby Pan profesor zechciał wysłać jakieś NAUKOWE uzasadnienie dla swoich pogróżek wobec Obywateli, którzy mu płacą pensję” – skomentował wiadomość znany podróżnik.

Pod postem Cejrowski udostępnił screeny różnych artykułów o Łukaszu Szumowskim. Minister mówi z nagłówków m.in. o tym, że „bać się powinniśmy cały czas” oraz, że „możliwy jest powrót do obostrzeń”.