W całym postępowym świecie trwa akcja niszczenia pomników. Tymczasem w Szwecji pojawiają się głosy, by zastąpić posąg króla Karola XII monumentem ekowagarowiczki Grety Thunberg.

Szwecja dołącza się do szału lewicowych ekstremistów, którzy obalają pomniki. Były prezydent miasta Umeå, Jan Björinge, stwierdził na łamach Aftonbladet, że nie powinno się stawiać pomników „ciemiężcom”. Samorządowiec dodał, że dopuszczalne byłoby użycie technologii w miejscach, gdzie kiedyś stały pomniki. Kody QR miałyby pozwalać zwiedzającym na uzyskanie informacji na temat pomnika, który kiedyś stał w danym miejscu.

Björinge stwierdził, że nie jest to rewizja historii. Jego zdaniem pomniki są bowiem symbolami ideologii, a nie obiektywnej historii. „Usunąć autokratę Karola XII i zastąpić go aktywistką klimatyczną Gretą Thunberg” – postulował.

Karol XII to jeden z najsłynniejszych władców Szwecji. Znany jest przede wszystkim jako dobry dowódca i wojownik. W wieku zaledwie 18 lat poprowadził Szwedów do zwycięstwa w wojnach obronnych podczas wielkiej wojny północnej w XVIII w. W 1706 r. Karol w wieku zaledwie 24 lat zmusił swoich wrogów do poddania się. Został jednak pokonany w 1709 pod Połtawą. Ostatecznie Szwecja przegrała wojnę w 1721 roku.

Nie jest to jednak jedyny absurd. W Szwecji pojawiła się także petycja, aby usunąć pomnik szwedzkiego botanika Karola Linneusza. Wszystko z powodu rzekomego rasizmu. Naukowiec jest ojcem współczesnej taksonomii. Opracował system klasyfikacji organizmów, który opisał w „Systema Naturae”.

Źródło: timesofsweden.com