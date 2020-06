Jakub Kulesza wspiera dentystów. „Przez rządowe restrykcje nie mogą pracować”

Jakub Kulesza, poseł Konfederacji i partii KORWiN, interweniuje ws. sytuacji polskich dentystów. Rządowe restrykcje sprawiają, że nie są oni w stanie pracować.

„Lekarze dentyści mają ciężką sytuację, która niewątpliwie odbije się na pacjentach. Lekarzom zostały narzucone restrykcje, takie jak środki ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów czy godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi pacjentami. To oznacza zmniejszenie liczby przyjmowanych pacjentów i znacznie wyższe koszty” – pisze na swojej stronie Jakub Kulesza.

„Ze względu na mniejszą liczbę pacjentów pojawiły się problemy z wyrobieniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli współczynniki korygujące, które mają być wprowadzone od lipca nie wzrosną, może dojść do tego, że lekarze stomatolodzy zrezygnują z kontraktów z NFZ. Lekarze dentyści czują się oszukani gdyż pomimo obietnic, drastycznie został obniżony współczynnik korygujący proponowany 07 kwietnia 2020 roku (2,4 leczenie dorosłych oraz 4,0 leczenie dzieci do 18 roku życia) do 1,1 lub 1,6 w zależności od wykonanej procedury” – dodaje poseł.

„Lekarze stomatolodzy alarmują, że jeżeli współczynnik pozostanie na tak niskim poziomie, nie będą mieli możliwości wyrobienia kontraktów i jak zawsze ucierpią na tym najbardziej pacjenci, którzy koszty będą musieli pokryć z własnych kieszeni” – czytamy dalej.

Konfederata postanowił zareagować. Korzystają z mandatu posła skierował pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z treścią pism, które wystosował Kulesza można zapoznać się TUTAJ.

Źródło: kulesza.pl