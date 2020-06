Konrad Berkowicz dosadnie wytłumaczył w TVP jak szkodliwy jest NFZ. „Te pieniądze w większości się zmarnują”

Konrad Berkowicz na antenie TVP postanowił wytłumaczyć swoim rozmówcom i prowadzącemu program „Minęła 8” Adrianowi Klarenbachowi na czym polega utopijność ZUS i NFZ. Szwecję porównał do umierającego staruszka, a poza tym wiele czasu poświęcił marnotrawieniu pieniędzy Polaków przed służbę zdrowia.

Berkowicz zaznaczył, że do 1950 roku w Szwecji były kilkanaście razy niższe podatki i do tego momentu ten kraj się rozwijał. To w tym okresie powstały znane na całym świecie marki. Później, po wprowadzeniu reżimu związanego z dużo wyższymi daninami, wszystko się zatrzymało.

– Teraz Szwecja jest starcem, który powoli umiera i siedzi na swoim majątku, którego dorobił się, kiedy jeszcze się rozwijał. Tak więc Szwecja to idealny przykład na to jak socjalizm nie działa – wyjaśnił poseł Konfederacji.

Później skupił się na NFZ-cie, a dokładniej na tym jak giną w tej instytucji pieniądze Polaków. – Mówienie, że trzeba szukać pieniędzy na służbę zdrowia to bardzo wąskie myślenie. Jeśli do obecnego systemu wrzucimy dowolną liczbę pieniędzy, to te pieniądze się w większości zmarnują. Jeden z naszych działaczy, doktor Czosnowski – lekarz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta opowiada bardzo często o tym, jak co najmniej 60% środków wkładanych do służby zdrowia się marnuje – mówił.