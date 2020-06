Szokujące pytanie podczas debaty prezydenckiej w TVP. Telewizja Publiczna unika ważnych tematów

Trwa debata prezydencka w Telewizji Publicznej, w której udział bierze wszystkich jedenastu kandydatów. W drugiej serii padło zaskakujące pytanie.

Polska zmaga się z licznymi problemami, w debacie publicznej toczy się wiele dyskusji na temat przyszłości państwa, na temat rozwiązań, które należy wprowadzić – zwłaszcza w dobie kryzysu, który nieuchronnie nadciąga przez zamknięcie państwa na skutek pandemii koronawirusa.

Debata prezydencka to także nieliczna okazja do zaprezentowania swoich poglądów przed milionami Polaków, szczególnie dla kandydatów, którzy dostają bardzo mało czasu antenowego w trakcie kampanii. Podczas debaty każdy ma łącznie po 6 minut, by przedstawić swój program.

Musi jednak odpowiadać na pytanie, które zadaje Michał Adamczyk. Prowadzący na początku zapowiedział, że jeśli ktoś będzie mówił nie na temat, to po prostu wyłączy mu mikrofon.

W takich okolicznościach, przy łącznie pięciu pytaniach, TVP uznało, że należy zapytać o… przygotowania do Komunii Świętej na lekcjach religii.

„Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania do pierwszej Komunii Świętej na lekcjach religii w szkole?” – brzmiało pytanie.

Umówmy się, że jest co najmniej kilkadziesiąt ważniejszych tematów, które należałoby poruszyć w jedynej debacie prezydenckiej. Z jakichś jednak względów TVP nie chce tego robić.

Pytanie o przygotowanie się dzieci na religii do pierwszej komunii świętej. Drugie pytanie w debacie prezydenckiej w epoce kryzysu gospodarczego i koronawirusa oraz najistotniejszych od dekad zmian geopolitycznych. Nie wierzę. #debataprezydencka — Marcin Makowski (@makowski_m) June 17, 2020

Drugie pytanie o komunię świętą. Jako pierwszy odpowiada @trzaskowski_. Faktycznie ta debata to przede wszystkim pojedynek @trzaskowski_ vs. @KurskiPL #debataprezydencka — Tomasz Żółciak (@tzolciak) June 17, 2020

Pytanie o komunię na debacie… jprdl.#debataprezydencka — Obywatel D.C. (@ObywatelDC) June 17, 2020

📣 "Temat religii w szkole to temat zastępczy. Tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Ci rodzice, którzy chcą posłać dzieci na religię, posyłają, a ci, którzy nie chcą, nie posyłają" – mówił @krzysztofbosak. #Bosak2020 #WyboryPrezydenckie #debataTVP — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) June 17, 2020

Na debacie prezydenckiej pytanie o I komunie…

Co to ma być ?#debataprezydencka — król szyderców (@krolszydercow) June 17, 2020