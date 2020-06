Amerykański generał świętuje miesiąc LGBT. Jego zdaniem dzięki gejom i lesbijkom armia „stanie się silniejsza” [VIDEO]

Haniebny film został zatytułowany „Świętowanie Miesiąca Dumy LGBT”. W pierwszej kolejności zostało zamieszczone na twitterowym koncie Korpusu Szkolenia Oficerów Rezerwy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Później zostało udostępnione m.in. przez oficjalne konta Armii Stanów Zjednoczonych, Sił Zbrojnych USA w Europie i jednego z batalionów amerykańskiej artylerii. W nagraniu generał Evans wsparł ruch LGBT.

„Czerwiec jest miesiącem dumy LGBT dla uznania amerykańskich lesbijek, gejów, biseksualistów i transeksualistów” – tymi słowami zaczął wystąpienie. Dalej mówił, że miesiąc ten jest obchodzony, żeby „zaznaczyć postęp jaki poczyniliśmy promując społeczeństwo równości”.

Dalej generał wezwał rodaków do zachowania ostrożności i czujności. „Musimy pozostać czujni i nadal wzywać naszych współobywateli do eliminacji uprzedzeń i promowania uznania różnorodności naszego narodu. Armia polega na zróżnicowanej podstawie, perspektywach i umiejętnościach wszystkich członków naszych sił zbrojnych”.

Później generał zaczął odlatywać jeszcze bardziej. Stwierdził m.in., że to agenda LGBT pozwoli jego armii stawiać czoła „złożonym wyzwaniom świata” i „stawać się silniejszą”.

Jego zdaniem utrzymanie siły jest zależne od „otwartości różnorodności inkluzywnej kultury”, bo to ma umożliwić ściąganie największych talentów ze społeczeństwa. „Nasza różnorodność jest naszą siłą” – podsumował gen. Evans.

June is #LGBTPride Month and #ArmyROTC celebrates the diversity of our Total Force.#DiversityIsOurStrength | #LGBTPrideMonth | #DEOMI | @CG_ArmyROTC | @TRADOC | @FortKnoxKY pic.twitter.com/h7Wm7PRmKI

