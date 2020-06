Były pilot CIA: Na Księżycu żyje ponad 250 milionów ludzi

John Lear, były pilot CIA, twierdzi, że… na Księżycu żyje ponad 250 milionów ludzi. Dodatkowo wspomina również o humanoidalnych rasach kosmitów.

Według Leara na Księżycu żyją obok siebie ludzie i różne rasy kosmitów. Dlaczego ich nie widzimy? Bo życie na Księżycu toczy się głównie pod ziemią.

To jednak nie wszystko. Według byłego pilota CIA pod powierzchnią Księżyca istnieją całe miasta oraz tajne laboratoria nadzorowane przez rząd USA.

„WSZYSTKO, CO DO TEJ PORY SŁYSZAŁEŚ O KSIĘŻYCU JEST KŁAMSTWEM, FIKCJĄ I WYPROMOWANĄ MANIPULACJĄ. NIESTETY NIE MOGĘ TEGO UDOWODNIĆ, BO INACZEJ JUŻ BYŁBYM MARTWY. ALE ZAUFAJCIE MI, ŻE TO, CO MÓWIĘ MA SENS I ODZWIERCIEDLENIE W RZECZYWISTOŚCI. PO TYM JAK RZĄD USA WPOMPOWAŁ MILIARDY LUB NAWET BILIONY W NIEDOKOŃCZONE BADANIA TESLI, DROGA DO KOLONIZACJI KSIĘŻYCA STAŁA SIĘ OTWARTA I NADZWYCZAJ PROSTA. KSIĘŻYC JEST DOMEM DLA LUDZI I OBCYCH CYWILIZACJI, POŚRÓD KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TAK ZWANA RASA SZARYCH” – twierdzi Lear.

No, cóż. Na pewnej wysokości w kabinie pilota dochodzi do różnych zmian. Może na nagłe oświecenie Leara wpływ miała zmiana ciśnienia lub niedobór tlenu…

Źródło: liveglobalalert.com