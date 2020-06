Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdziło oświadczenia majątkowe ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Takiej analizy chcieli m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej po ujawnieniu zakupu trefnych maseczek przez resort zdrowia od znajomego ministra. Przyczyniły się do tego także doniesienia o finansowaniu firm związanych z rodziną Szumowskiego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z informacji RMF FM wynika, że CBA nie ma żadnych zastrzeżeń co do wszystkich oświadczeń majątkowych ministra Szumowskiego. Nie ma zatem podstaw, by po przeprowadzeniu analizy tych dokumentów wszczynać kontrolę.

Z uzyskanych przez reportera stacji wynika, że CBA sprawdziło nie tylko ostatnie oświadczenie majątkowe posła Szumowskiego, lecz także zeznania majątkowe, które złożył, gdy został szefem resortu zdrowia. Pod lupę wzięto też oświadczenie złożone, gdy Szumowski był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2016-2018), współodpowiedzialnym za udzielanie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nie wiadomo jednak, czy CBA przeprowadziło analizy oświadczeń majątkowych Szumowskiego po złożeniu wniosku przez opozycję czy też z własnej inicjatywy. Biuro nie chce bowiem sprecyzować tych informacji.

W nowym oświadczeniu majątkowym ministra Szumowskiego nie widnieje żadne mieszkanie. Szef resortu zdrowia wpisał w dokumentacji 2720 zł oszczędności, 3 działki o łącznej powierzchni niemal 4 tys. metrów kwadratowych, trzy samochody – Toyota Yaris z 2008, Land Cruiser z 2005 oraz Mercedes Benz z 1959 – a także dwa zegarki, 15 obrazów i 500 książek.

Szumowski ma też kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na 519 tys.

Źródło: RMF FM