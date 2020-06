IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem prawie dla całego kraju [FOTO]

Przez Polskę przetoczy się fala burz z gradem. IMGW wydało strzeżenia pierwszego stopnia dla prawie całego kraju.

„IMGW-PIB wydał #ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla prawie całego kraju, z wyjątkiem woj. północno-wschodnich” – czytamy na profilu instytutu na Twitterze.

Burze pojawią się we wszystkich regionach Polski, poza historycznymi krainami Prus i Podlasia. Spokojnie będzie również na skrawku zachodniego wybrzeża.

Nawałnice z piorunami pojawiły się w Polsce już wczoraj. Z wielu miejsc napływają zgłoszenia o stratach, przewalonych drzewach i podtopieniach.

Teraz dodatkowo pojawi się grad. „Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad” – czytamy na IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia, które ogłosił IMGW, oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.