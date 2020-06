Paweł Tanajno zdradza co położył na pulpicie Andrzeja Dudy. TVP ocenzurowało ten moment podczas debaty

Na „debatę” prezydencką w TVP Paweł Tanajno przyniósł ze sobą gadżet. Jest to popularny zabieg stosowany na Zachodzie, szczególnie, gdy debata ma formułę niepozwalającą na dłuższe merytoryczne wypowiedzi. TVP ocenzurowało jednak moment w którym Tanajno go użył.

Podczas odpowiadania na jedno z pytań, bezpartyjny kandydat na prezydenta – Paweł Tanajno, położył coś na pulpicie Andrzeja Dudy. Widzowie nie mogli jednak zobaczyć co to było, ponieważ TVP tak ustawiło kamerę, by tego momentu nie pokazać.

Co ciekawe, performance Szymona Hołowni z obrączką pokazano wyraźnie. Tanajno dopiero po debacie mógł opowiedzieć przed kamerami, co to był za gadżet.

Kandydat powiedział, że postawił na pulpicie Andrzeja Dudy obrazek Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent złożył ponoć zdjęcie i je schował.

– Szkoda, że tego obywatele nie zobaczyli, ale to jest wyraźny sygnał, że Andrzej Duda się wstydzi – powiedział Tanajno „Wirtualnej Polsce”.

Paweł Tanajno jest obok Krzysztofa Bosaka i Stanisława Żółtka jednym z najbardziej wolnościowych kandydatów tej kampanii. W przeciwieństwie jednak do tamtej dwójki, nie ma on poglądów konserwatywnych, a w przeszłości związany był m.in. ze środowiskiem Janusza Palikota, Platformy Obywatelskiej i ruchu Kukiz’15.

Źródło: WP