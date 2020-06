PiS ma szansę przedstawić swoje stanowisko ws. 447. Bąkiewicz wysyła list otwarty do Kaczyńskiego

W czwartek 18 czerwca zbierze się Komisja Sprawiedliwości ws. projektu STOP447. Prezes Rot Niepodległości, Robert Bąkiewicz, wysłał w tej sprawie list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego.

PiS ma dziwny stosunek do JUST 447, ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych dot. bezpodstawnych roszczeń żydowskich. Najpierw przez tubę TVP ogłaszają, że jest to tylko teoria spiskowa. Później insynuują, że temat jest poważny i to Rafał Trzaskowski zamierza zapłacić Żydom.

Środowisko narodowe i liberalno-konserwatywne postanowiło powiedzieć „sprawdzam”. Dziś zbierze się Komisja Sprawiedliwości ws. projektu STOP447. Przy okazji prezes Rot Niepodległości, Robert Bąkiewicz, wysłał w tej sprawie list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś zbiera się Komisja Sprawiedliwości, w której utknął projekt obywatelskiej ustawy #STOP447 i ma miejsce ostatnie pos. Sejmu przed wyborami. Mój apel: uchwalmy tę ważną ustawę, która zabezpieczy nasz majątek, czyny nie słowa! Poniżej mój list otwarty do prezesa Kaczyńskiego pic.twitter.com/oW7MkBhO8I — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) June 18, 2020

Bąkiewicz twierdzi, że nieuregulowana prawnie sytuacja tzw. mienia bezdziedzicznego to sprawdzian polityczny dla obozu władzy. PiS może teraz wyraźnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Tymczasem Andrzej Duda wylatuje niedługo do USA. Jego wizyta w Białym Domu dziwnym trafem zbiega się w czasie z publikacją raportu na temat wolności religijnej na całym świecie. Raport odnosi się głównie do jednej, wiadomej religii, a już we wstępie opracowanie odnosi się m.in. do kwestii restytucji mienia żydowskiego.

Źródło: Twitter, nczas.com