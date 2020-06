Popełniłeś przestępstwo po alkoholu? Nie napijesz się już nigdy. Państwo „zaobrączkuje” alkoholików

Zaobrączkowane zostaną osoby skazane za przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwym. Bransoletka będzie sprawdzała, czy nie spożywają alkoholu.

Pomiar odbywa się przez czujniki, które analizują ludzki pot i jego zawartość. W sumie nowina techniczna, ale przede wszystkim kolejne narzędzie kontrolowania ludzi.

Przed jej wprowadzeniem w kraju, władze Holandii testowały urządzenia na ludziach przez kilka lat. Wyszło im, że dzięki takiemu testowaniu alkoholu przez bransoletkę, spada ilość recydywistów.

W 2018 r. tylko 10% osób z założoną bransoletą popełniło przestępstwa, w porównaniu z 51% reszty nadużywających alkoholu „niebieskich ptaków”.

