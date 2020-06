Tajemniczy obiekt nad Japonią. Nikt się do niego nie przyznaje, więc ruszyła fala spekulacji [VIDEO]

Agencja Reutera poinformowała, że na nagraniach z Sendai widoczny jest kulisty, biały obiekt przypominający balon, a pod nim przedmiot w kształcie krzyża z – jak się wydaje – obracającymi się śmigłami.

Urzędnicy z biura agencji meteorologicznej w Sendai powiedzieli, że obiekt pojawił się o świcie i przez kilka godzin prawie nieruchomo wisiał na niebie, dopóki nie zasłoniły go chmury.

The appearance of a mysterious white object in the sky over northern Japan set social media ablaze with speculation ranging from UFOs to North Korean propaganda pic.twitter.com/qjZ6Natg3x

— Reuters (@Reuters) June 17, 2020