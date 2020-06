TVP kłamie ws. anulowanej sondy? No, niemożliwe! Ekspert: Duda przegrał, bo miał mniej głosów [FOTO]

Takie rzeczy tylko w TVP INFO. Telewizja Publiczna podczas debaty wrzuciła na swojego Twittera sondę preferencji wyborczych. Andrzej Duda ją przegrał i sonda została ogłoszona „nieważną”.

„Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że sonda już na obecnym etapie jest nieważna. Wykryliśmy strumień 600 botów. Nie zdejmujemy jednak sondy, żeby nie dawać pretekstu do kłamliwych zarzutów wobec TVP” – napisano na Twitterze telewizji.

TVP INFO kłamie?

Okazuje się jednak, że na Twitterze nie można wykryć botów. Tak twierdzą eksperci z grupy „Niebezpiecznik”. Jeśli to prawda, to oznacza, że TVP anulowało sondę tylko dlatego, że przegrał Duda, a portal rządowej telewizji skłamał, by jakoś usprawiedliwić swoje działanie.

„Dziękujemy. Po 3 minutach prowadzenia ankiety wiemy (patrz obrazek), że Twitter nie ujawnia żadnych danych na temat głosujących, które pozwalałyby podjąć analizę pod kątem bycia botem” – piszą eksperci.

Duda przegrał więc dlatego, że Polacy nie chcieli na niego głosować, a nie dlatego, że ktoś zmanipulował sondę. W twitterowym badaniu udział wzięło 35 tysięcy użytkowników.

W sondzie Andrzej Duda zdobył zaledwie 20,7 proc. głosów. Wygrał zaś Rafał Trzaskowski z wynikiem 71,5 proc. głosów.