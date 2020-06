Od lipca to skarbówka będzie nadzorować pobór opłat za przejazd drogami. W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie.

W myśl nowych przepisów to Krajowa Administracja Skarbowa przejmie od lipca nadzór nad poborem opłat za przejazd. Do tej pory kompetencje te leżały w gestii Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zmiany obejmą kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony przemieszczających się płatnymi drogami krajowymi, a także właścicieli aut osobowych, którzy wybiorą odcinki autostrad A2 i A4.

Na tym jednak nie koniec. Najważniejsze zmiany nastąpią dopiero w przyszłym roku. W pierwszym kwartale 2021 roku ma bowiem zacząć funkcjonować nowy system poboru opłat na podstawie geolokalizacji. Kierowcy, którzy będą z niego korzystali, muszą mieć albo urządzenie pokładowe albo aplikację mobilną na smartfona.

Co więcej, przy rejestracji użytkownik będzie musiał podać nazwisko, adres, numer PESEL i NIP. System będzie przesyłał dane z podróży do KAS. Na tej podstawie kierujący będzie musiał uiścić opłatę. Jeśli jednak nie dokona rejestracji lub poda nieprawdziwe odczyty, wówczas będzie musiał zapłacić karę od 500 do 1500 zł.

