Poznański ratusz z pieniędzy podatników sfinansuje szkolenia nauczycieli, które przeprowadzi Grupa Stonewall. Tymczasem założyciel i były prezes tej tęczowej organizacji zdradził kulisy funkcjonowania aktywistów LGBT. Nagie zdjęcia, seks grupowy i przyjmowanie narkotyków to powszechne praktyki w tym środowisku.

Aktywista LGBT Arek Kluk w wywiadzie dla portalu o tematyce queer opowiedział o „niestanadardowych zainteresowaniach” swojego środowiska. Jak mówił, wiele osób wysyła sobie nawzajem nagie zdjęcia, czy uprawia „seks grupowy”, zażywając przy tym narkotyki lub pijąc alkohol.

Poznański tęczowy aktywista przyznał w rozmowie m.in., że założył konto na portalu z odpłatnymi zdjęciami pornograficznymi, ponieważ „to go jara”. Zdradził też powszechne praktyki w jego środowisku. „Dużo osób wysyła nagie zdjęcia, część chodzi na grupówki, wielu jest wśród nas fanów chemseksu” – mówił. Zastrzegł jednak, że sam tego nie robi.

Kluk odniósł się też do tematu edukacji seskualnej. Na pytanie, czy walczy o wolność do bycia nagim, założyciel Stonewall nie zaprzeczył. „Przecież w pewnym sensie jest to też edukacja seksualna – zerwanie z jakimś tabu” – odparł.

W rozmowie z Radiem Poznań stwierdził jednak, że jest to „narracja przeciwnikiów LGBT”. Jak twierdził, to próba „oczernienia społeczności LGBT+ w oczach Polek i Polaków”.

Padło też pytanie, czy Kluk nie obawia się, że swoją otwartością sam szkodzi swojemu środowisku. Aktywista odparł jednak, że „albo będziemy mówić, jak jest i nauczymy się z tym żyć albo będziemy wiecznie żyć w tym szarym kraju bez żadnych zmian”.

Kluk jest nie tylko założycielem Grupy Stonewall. Startował też w Poznaniu wyborach samorządowych w 2018 roku. Wówczas zgłosił pomysł powołania w każdej szkole funkcji Latarnika LGBTQ, czyli łącznika pomiędzy „szkolną społecznością LGBTQ a pozostałymi uczniami”.

Teraz poznański ratusz powierzył Grupie Stonewall szkolenia z LGBT dla nauczycieli. Magistrat przeznaczył na to 23 tys. zł, czyli niemal 1/4 calej puli na projekty społeczne.

– W projekcie zaplanowano wykład otwarty na temat przeciwdziałania homofobii i transfobii szkolnej w świetle prawa polskiego i międzynarodowego – powiedziała dyrektor miejskiego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik-Adamska.

Grupa Stonewall jest też znana z aktywizmu na rzecz światowego homolobby. To ona organizuje m.in. poznański homomarsz.

Źródła: Radio Poznań/nczas.com