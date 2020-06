Austriacy rozbili „polski” gang złodziei Audi

Policja kraju związkowego Dolna Austria rozbiła polski gang. Jego członkowie dokonali 26 kradzieży i pięciu usiłowań. Wybierali samochody marki Audi.

Przestępstw dokonywano na terenie dziewięciu okręgów otaczającej Wiedeń Dolnej Austrii w okresie od września 2019 roku do stycznia 2020 roku. Podejrzani to 12 mężczyzn w wieku od 23 do 59 lat. 9 z nich znajduje się już w areszcie.

Złodzieje posługiwali się kosztującymi kilka tysięcy euro urządzeniami do przechwytywania kodów systemów Keyless-Go czyli elektronicznych kluczy do samochodów. Dzięki temu mogli kraść pojazdy w sposób „szybki i nieskomplikowany” – wyjaśniał na konferencji prasowej szef miejscowej policji.

Wyrządzone przez złodziei szkody szacuje się na 670 tys. euro, z czego 280 tys. euro to wartość zabezpieczonych w Polsce dziesięciu skradzionych audi.

Przestępczy proceder ukrócono w połowie stycznia po zatrzymaniu czterech członków gangu jadących dwoma przywłaszczonym wcześniej samochodami. Przejęto wtedy również urządzenia do przechwytywania kodów systemów Keyless-Go.

Niedawno podobny gang rozbito we Francji. Tam jednak specjalizowano się w Peugeotach.

Źródło: PAP