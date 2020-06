Bezczelny Putin obwinia za rozbiór Polski w 1939 roku… Polskę i zapowiada „burzliwe czasy”

Prezydent Rosji Władimir Putin opublikował na łamach amerykańskiego magazynu „The National Interest” artykuł na temat II wojny światowej. Zarzuca politykom europejskim, w szczególności w Polsce, iż uprawiają „antyrosyjski rewizjonizm” i chcą „zamieść pod dywan” układ monachijski z 1938 roku.

„The National Interest” wybija na swojej stronie internetowej zdanie, w którym Putin napisał, iż „politycy europejscy, w szczególności polscy przywódcy, pragną zamieść pod dywan układ monachijski” z 30 września 1938 roku.

W wersji angielskiej artykułu mowa jest również o 17 września 1939 roku. „Dopiero wtedy, gdy stało się absolutnie jasne, że Wielka Brytania i Francja nie mają zamiaru pomóc swemu sojusznikowi (…) Związek Radziecki zdecydował się przysłać, rankiem 17 września, oddziały Armii Czerwonej na tak zwane Kresy Wschodnie, które teraz tworzą część terytoriów Białorusi, Ukrainy i Litwy” – napisał Putin.

Dodał następnie: „W oczywisty sposób nie było alternatywy”. Zarzuca Europejczykom kierowanym przez Polaków, że chcą, aby ZSRR też ponosił odpowiedzialność za wojnę.

Jego zdaniem, Polacy storpedowali powstanie sojuszu między Paryżem, Londynem i Moskwą. Dlatego „wina tragedii poniesionej przez Polskę (inwazja niemiecko-sowiecka) spoczywa całkowicie na polskich władzach”. Dodatkowo oskarża Polaków o współpracę z Hitlerem w miesiącach poprzedzających inwazję.

Władimir Putin uważa, że ​​kwestionowanie roli Związku Radzieckiego w II wojnie światowej przyczynia się do podważenia fundamentów międzynarodowego ładu urodzonego w 1945 r.

Radio Swoboda uważa, że Putin usprawiedliwił w swoim tekście także aneksję krajów bałtyckich. Pisze, że ZSRR realizował „strategiczne wojskowe cele obronne”. Aneksja Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR nastąpiła zaś „za zgodą ich rządów” i „była zgodna z ówczesnym prawem międzynarodowym”.

W artykule zatytułowanym „The Real Lessons of The 75th Anniversary of World War II” („Prawdziwe lekcje 75. rocznicy II wojny światowej”) Putin zapewnił, że Rosja będzie stanowczo bronić opartej na faktach prawdy historycznej o II wojnie światowej.

Artykuł odnosi się do współczesnej polityki. Putin wezwał do zorganizowania szczytu Wielkiej Piątki – stałych członków Rady Bezpieczeństwa (Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Dodał, że „świat przechodzi burzliwe czasy”. Przy okazji sprytnie zagrał na antypolskich resentymentach niektórych państw Zachodu.

Źródło: PAP/ AFP