Bitwa pod Lidlem o konsole PS4 [VIDEO]

Francuskie media społecznościowe wracają do sprawy „bitwy pod Lidlem”, która rozegrała się po tym, kiedy sklep ogłosił promocje na konsole PS4. Okazuje się, że cena 95 euro była tak atrakcyjna, że konsumenci zapomnieli, że są ludźmi.

Agresywne zachowanie tłumu, który zebrał się, by upolować zapowiadaną promocję, spowodowało, że ofertę wycofano. To zebranych ludzi jeszcze bardziej rozjuszyło. Doszło do zamieszek, a przybyła na miejsce policja musiał użyć gazu.

Przeważają kpiny z zachowania klientów, ale jest to ilustracja pewnego poziomu zachowań ludzi mieszkających na przedmieściach w tzw. „wrażliwych dzielnicach”. Tutaj do bójek i zadym wystarcza każda iskra. Jeden z internautów komentował filmik słowami „lekcja, która która pozwala nam zobaczyć najgorsze aspekty naszego społeczeństwa”.

Do awantury o promocyjne konsole doszło w miejscowości Orgeval w departamencie Yvelines w regionie paryskim. Hasło nad wejściem sklepu: „Dobre ceny są dobrą rzeczą” tym razem się nie sprawdziło…

🇫🇷 Lidl na imigranckim osiedlu w Orgeval w reg. paryskim zrobił promocję na Playstation 4 po 95 euro. Tłum zebrał się na kilka godzin przed otwarciem sklepu. Widząc co się dzieje dyrekcja wycofała PS4 ze sprzedaży, co oczywiście skończyło się zamieszkami i interwencją żandarmerii https://t.co/zsieGqwL1C — Adam Gwiazda (@delestoile) June 17, 2020